Frankrike og Storbritannia fordømmer rakettangrepet mot Golanhøydene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Frankrike fordømmer på det sterkeste det dødelige angrepet mot den drusiske landsbyen Majdal Shams i de okkuperte syriske Golanhøydene, heter det i en uttalelse fra fransk UD.

De ber alle om at alt gjøres for å unngå en ytterligere eskalering av situasjonen.

– Vi er dypt bekymret for risikoen for ytterligere eskalering og destabilisering, sier Storbritannias utenriksminister David Lammy i en uttalelse.

– Vi har vært tydelige på at angrepene fra Hizbollah må ta slutt, sier han videre.

Hizbollah har nektet for at de står bak angrepet som tok livet av tolv mennesker lørdag. Både Israel og USA mener derimot at raketten kom fra libanesiske Hizbollah.

Les også: Dagsavisen mener: Erna Solberg har tatt seg vann over hodet

Les også: USAs «spåmann» med råd til Demokratene: – Det er smart