Alt tyder på at raketten som traff Golanhøydene, var fra Hizbollah, ifølge USAs utenriksminister

Libanesiske Hizbollah har avvist at de står bak angrepet mot den drusiske landsbyen Majdal Shams, som tok livet av tolv personer.

Blinken sier også at de er i samtaler med Israel, og at de ikke vil at situasjonen skal eskalere.

Israels militære (IDF) sa søndag at de hadde svart med angrep «langt inn i libanesisk territorium».

Ifølge Blinken vil en våpenhvile på Gazastripen være muligheten til også å roe ned situasjonen mellom Israel og Libanon. Det samme sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) lørdag.

