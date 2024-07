Palestinske klosterruiner på Unescos verdensarvliste

Saint Hilarion-klosteret, eller Tell Umm Amer, i Palestina er innskrevet på listen over verdensarv under nødprosedyre, som betyr at stedet er i overhengende fare for å bli ødelagt.

Det nylig innskrevne bygningskomplekset ligger plassert langs kysten i Nuseirat-regionen på Gazastripen. Unesco uttaler at det er nødvendig å innskrive området på listen for verdensarv i umiddelbar fare på grunn av den pågående krigen.

– Det er eneste utvei for å beskytte området fra ødeleggelse i dagens kontekst, sier Lazare Eloundou Assomo, leder for Unescos verdensarvkomité til AFP.

Unesco har tidligere uttalt at komiteen var bekymret for bevaringen av stedet allerede før 7. oktober 2023, da Hamas gikk til angrep på Israel.

Klosterbygningene kan dateres tilbake til 300-tallet og er grunnlagt av St. Hilarion, en munk og mystiker som levde som en eremitt i ødemarken. Dette skal ha vært et av de første klostersamfunnene i det som av kristne, muslimer og jøder kaller Det hellige land.

Kunngjøringen kom på verdensarvkomiteens møte i New Delhi . Norge er med som observatør på dette 46. møtet i verdensarvkomiteen.

Før møtet talte verdensarvlista 1199 steder, og nå med jobbes det med å vedta nye nominasjoner.

