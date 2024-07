Fire tenåringer varetektsfengslet etter alvorlige voldshendelser i Södertälje

En 16 år gammel gutt og en 15 år gammel jente er varetektsfengslet etter at en ung mann ble skadet i en skyteepisode i Hovsjö i Södertälje tirsdag. De to er siktet for drapsforsøk.

Den fornærmede mannen ble betegnet som alvorlig skadet, men stabil.

Dagen før det ble en kvinne alvorlig skadet da en granat ble kastet inn i et butikklokale i nabolaget Geneta. Også her er to unge tenåringer varetektsfengslet og siktet for drapsforsøk.

Påtalemyndigheten sier at de to siktede personene er over den kriminelle lavalderen, men yngre enn 18 år.

