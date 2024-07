Blodmangel på britiske sykehus etter dataangrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Løsepengeviruset rammet Synnovis, et laboratorium som behandler blodprøver på vegne flere av Londons største offentlige sykehus. Som følge av angrepet har sykehusene sett seg nødt til å avlyse avtaler med tusenvis av blodgivere.

Som et resultat er blodbeholdningen ved flere sykehus i London nå kritisk lav, ifølge helsevesenet. Samtidig er behovet for blod stort ettersom mange blodgivere er bortreist på sommerferie, og høye temperaturer fører til at flere er dehydrerte og ikke er i stand til å gi blod.

I Storbritannia gjenstår det bare nok O negativ blod for å dekke behovene på landsbasis i 1,6 dager, ifølge NHS.

Blodtypen brukes i akutte tilfeller der man ikke kjenner til blodtypen til mottakeren. Helsevesenet har sendt ut en advarsel til alle sykehusene der de ber dem om å kun bruke blodtypen i kritiske tilfeller.

Den samlede nasjonale beholdningen av alle blodtyper er 4,3 dager med forbruk, ifølge NHS.

På sine egne nettsider skriver helsevesenet at blodmangelen har ført til at flere operasjoner og behandlinger har blitt utsatt. De forteller også at gruppa som står bak IT-angrepet har publisert data som ble stjålet fra deres systemer.

Les også: USAs «spåmann» med råd til Demokratene: – Det er smart

Les også: EUs toppdiplomat boikotter Orban: – Han er barnslig

Les også: Sjekk OL-programmet her, dag for dag og time for time