Barack Obama og Michelle Obama gir sin støtte til Kamala Harris som presidentkandidat

Obama ga Harris sin støtte i en videosamtale fredag, ifølge Reuters og flere amerikanske medier.

– Vi ringte for å si at Michelle og jeg ikke kunne vært stoltere over å støtte deg og for å si at vi skal gjøre alt vi kan for å få deg gjennom dette valget og inn i Det hvite hus, sa Barack Obama til Harris i videosamtalen.

– Jeg er stolt av deg. Dette kommer til å bli historisk, fortsatte tidligere førstedame Michelle Obama.

Kamala Harris uttrykte på sin side en stor takk for støtten. Det var ventet på forhånd at Obama kom til å gi sin støtte til Harris, som trolig blir Demokratenes presidentkandidat etter at Biden kunngjorde at han ikke stiller til gjenvalg.

Les også: Fant døde katter i en sekk i havet

Les også: Kamalas visepresidenter

Les også: Slik unngår du salmonella