Tyfon på Taiwan – ni sjøfolk savnet

Skipet sank utenfor kystbyen Kaohsiung, ifølge Taiwans brannvesen.

Lederen for brannvesenet sier at mannskapet hoppet over bord med livvester, men at uværet har hindret redningsmannskaper fra å nå fram. Nødetater har kontaktet et taiwansk lasteskip i nærheten og bedt om deres bistand.

Skipet seilte under Tanzanias flagg.

– Så snart været tillater det vil vi sende både redningsbåter og helikoptre til området, men foreløpig er ikke det mulig, sier Hsaio Huan-chang ved det lokale brannvesenet.

Tyfonen har feid over Taiwan, og to personer er meldt omkommet. Den er på vei over havet til Kina. Lokale myndigheter sier det er den kraftigste tyfonen som har truffet Taiwan på åtte år.

Les også: Her er du fortsatt velkommen som turist (+)

Les også: John gjorde makabert funn på stranda: – Det er brutalt og sykt

Les også: Livet i sekten førte til traumatiske opplevelser med vold og overgrep (+)