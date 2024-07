Nord-Korea sendte 480 ballonger med søppel til Sør-Korea på et døgn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På grunn av det flyplassansatte mistenkte var en ballong måtte Gimpo internasjonale lufthavn i Seoul holde stengt i to timer torsdag. Et annet sted i Sør-Korea forårsaket ballongen en brann på et tak.

Den siste tiden har tusenvis av ballonger med søppel blitt sendt opp fra Nord-Korea for å drive over grensen til Sør-Korea. Ballongslippet skjer noen dager etter at Sør-Korea intensiverte propagandasendingene ved den strengt bevoktede grensa mot nord.

Ballongene er en del av en pågående propagandakampanje fra Nord-Korea, som retter seg mot nordkoreanske avhoppere og aktivister i sør. Sørkoreanerne sender på sin side brosjyrer, medisin, penger, og minnekort med K-pop-videoer og koreanske TV-dramaer til Nord-Korea.

Onsdag var den en lignende ballong som landet i nærheten presidentboligen i Seoul. Dersom det viser seg at Nord-Korea har brukt avanserte metoder for nå spesifikke mål, vil det kunne heve konfliktnivået betraktelig mellom de to nabolandene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Les også: Ekspert: – Vi starter i realiteten valgkampen mot Trump på nytt

Les også: Invitert til Toronto:– Quislings siste dager er en norsk Oscar-kandidat (+)

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time