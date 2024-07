Mannen som angrep Salman Rushdie, er tiltalt for terror

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En jury i delstaten New York har tiltalt Hadi Matar (26) for å ha forsøkt å gi støtte til den libanesiske militsen Hizbollah. USA har klassifisert gruppen som en terrororganisasjon.

Tiltalen framkommer i rettsdokumenter datert 17. juli. Dokumentene har ikke blitt offentliggjort før nå, skriver AFP.

Matar, en amerikaner med libanesisk bakgrunn, er allerede tiltalt for å ha knivstukket forfatteren Salman Rushdie på scenen i 2022. Forfatteren har blitt utsatt for gjentatte trusler, etter at Iran utstedte en fatwa, eller dødsdom, mot ham i 1988 etter publiseringen av boken «Sataniske vers».

Hizbollah støttet fatwaen mot Rushdie, ifølge AFP.

Under angrepet i 2022 ble Rushdie knivstukket rundt ti ganger, noe som blant annet førte til at han mistet synet på det ene øyet.

