Iran fordømmer USA for Netanyahu-besøk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Den kriminelle statsministeren til et falskt regime blir omfavnet av sine støttespillere etter ni måneder med folkemord og barnedrap, skriver Nasser Kanaani, en talsmann for Irans utenriksdepartement, på X.

Uttalelsen kommer kun én dag etter at Netanyahu tok til orde i Kongressen for å skape en ny sikkerhetsallianse i Midtøsten for å «bekjempe den iranske trusselen».

– I Midtøsten truer Irans terror USA, Israel og våre arabiske venner. Dette er ikke en kamp mellom ulike sivilisasjoner, dette er en kamp mellom barbariske krefter og siviliserte krefter, sa Netanyahu i åpningen av talen sin onsdag.

Israel og Iran er erkefiender, og spenningene har kun økt mellom de to siden krigsutbruddet på Gazastripen 7. oktober.

Les også: Wolt-bud med skyhøye månedslønner: – Utgjør en stor risiko (+)

Les også: Skriver norsk filmhistorie i Venezia

Les også: Her er du fortsatt velkommen som turist (+)