Myk start i Starmers første spørretime

Opposisjonsleder Sunak, som troppet av etter at hans konservative parti ble knust av Starmer og Labour i valget tidligere i juli, valgte å se forbi partienes uenigheter, og fokuserte heller på områder der de er enige, som for eksempel Ukraina, skriver Sky News’ politiske redaktør Sam Coates.

De virkelig tøffe spørsmålene uteble helt til Stephen Flynn, leder av Det skotske nasjonalistpartiet (SNP), utfordret Starmer om regjeringens avgjørelse om å ikke avskaffe den såkalte tobarnsterskelen, som innebærer at foreldre ikke har krav på offentlig støtte for mer enn to barn.

Flynn spurte på syrlig vis om hva som har endret seg i Labours kamp mot barnefattigdom.

– Den forrige Labour-regjeringen løftet millioner av barn ut av fattigdom, noe vi er veldig stolte av, og denne regjeringen skal møte den problemstillingen på samme måte, svarte Starmer og henviste til flere tiltak regjeringen har satt i gang.

Flynns spørsmål kommer etter at sju parlamentsmedlemmer fra Labour nylig ble midlertidig suspendert for å ha støttet et SNP-forslag om å avskaffe ordningen, og dermed stemt mot sitt eget parti.

