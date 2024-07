Utfordringene står i kø for Keir Starmer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Labour gjorde et brakvalg torsdag og sikret seg minst 412 av de 650 plassene i Underhuset. Dermed er det slutt på 14 år med konservative regjeringer i Storbritannia.

Den lange perioden med konservativt styre har satt sitt preg på Storbritannia, og utfordringene står i kø for Starmer. Landets økonomi er i hardt vær, og de offentlige tjenestene er i knestående.

Mange har lurt på hva den tilsynelatende trauste og kjedelige Starmer egentlig står for, men noen løfter har Labour-lederen kommet med.

Les også: De som er overrasket over at noe sånt kan skje i Norge, er stort sett heterofile (+)

Endeløse helsekøer

Den kanskje største utfordringen er de nærmest endeløse køene i det britiske helsevesenet NHS. 7,5 millioner briter står i helsekø, samtidig som sektoren preges av streiker og mangel på arbeidskraft.

Labour og Starmer har lovet å bøte på problemet med høyere lønn for kvelds- og helgearbeid, samt å bruke ledig kapasitet hos private helsetjenester. Konkret har Starmer også lovet at han skal øke kapasiteten i helsevesenet med 40.000 nye pasienttimer i uka.

Innvandring er et annet politisk stridstema i Storbritannia. Stadig flere flyktninger tar sjansen på å krysse Den engelske kanal i skrøpelige farkoster. For det første har Starmer lovet å skrote De konservatives omstridte plan om å sende asylsøkere til Rwanda.

Han vil også ha spesialetterforskere for å slå ned på menneskesmuglere, og raskere behandling av asylsøknader – uten at det er klart akkurat hvordan sistnevnte skal løses.

I valgkampen anklagde Rishi Sunak til stadighet Labour for å ville øke skattene til vanlige folk. Starmer har tilbakevist dette, men har vært tydelig på at han vil øke skattene for privatskoler.

Når det gjelder klima og miljø har Starmer også lovet å ikke åpne for nye olje- og gassprosjekter i Nordsjøen. Han vil også opprette et nytt statseid selskap for å gjøre Storbritannia energiuavhengig – særlig fra Russland – og nå klimamålene.

«En haug med problemer»

Samtidig har Starmer sagt at de vil følge de samme stramme økonomiske føringene som De konservative for å få kontroll på prisvekst og statsgjeld.

Statsviter Karl Pike kaller Starmers utfordringer for «en gigantisk haug med problemer».

– Selv de mer enkle og streite løftene kan vise seg å være veldig vanskelig å gjennomføre, sier den tidligere Labour-rådgiveren Patrick Diamond til AFP. Han fremhever særlig den dårlige økonomien og utstrakt politikerforakt.

Diamond mener at Labour med vilje har gitt sine fremste prioriteringer vag ordlyd, slik at det skal være mulig å gjennomføre dem.

– Jeg tror de største utfordringene for Labour blir å håndtere voksende kriser i helt andre offentlige sektorer enn helse og utdanning, for eksempel fengselsvesenet, høyere utdanning og lokale tjenester, sier Diamond.

Kriseliste

Starmers nære medarbeider Sue Gray skal ha utarbeidet en liste over de største krisene den ferske regjeringen kan støte på. Listen omfatter konkurs hos både lokale myndigheter og universiteter, samt overbefolkede fengsler.

Den første fulle arbeidsuken til Starmer kommer til å være preget av utenrikspolitikk. Allerede 9. juli reiser Starmer til Washington for å delta på Nato-toppmøtet. Starmer har også satt som en topprioritet å fremforhandle en ny handelsavtale med EU.

Diamond tror likevel at Starmer og hans lag kan få litt godvilje i starten, nettopp fordi folk flest er så lei De konservative.

– Dersom Starmer kan få en slutt på alt dramaet og skape stabilitet, kommer folk til å la tvilen komme dem til gode, sier han.

Les også: Rabattkoden økte prisen på bussbillettene til Nor-Way: – Årets kaktus

Les også: Dette er Storbritannias nye statsminister (+)

Les også: Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere