Medisin gir langtidsbeskyttelse mot hivsmitte blant kvinner

Medikamentet Sunlenca er produsert av den amerikanske legemiddelprodusenten Gilead og er godkjent i flere land rundt om i verden som en behandling av hiv/aids. Nå viser en ny studie at medisinen, som gis i sprøyteform, også er effektiv for å forebygge smitte.

– Dette er omtrent det nærmeste vi kan komme en hiv-vaksine, sa deltaker Andrew Hill ved aids-konferansen i München denne uken.

I en ny studie var Sunlenca-sprøyten 100 prosent effektiv i å forhindre hivsmitte blant kvinnene som fikk to doser i året. I testgruppene som benyttet forebyggende piller, var det derimot rundt to prosent som ble smittet med hiv.

5.000 unge jenter og kvinner i Sør-Afrika og Uganda deltok i studien. En rapport fra FNs aidsorganisasjon (UNAIDS) publisert denne uken viser at forekomsten av hiv blant unge jenter og kvinner fortsatt er høy i deler av Afrika.

I dag koster legemiddelet rundt 40.000 dollar i året, tilsvarende rundt 450.000 norske kroner etter dagens kurs. I en uttalelse forrige måned sa Gilead at det var for tidlig å si hvor mye Sunlenca vil koste dersom medisinen blir brukt for å forebygge smitte i lavinntektsland. En representant fra Gilead forteller at selskapet allerede er i dialog med generiske produsenter.

Før sprøyten kan brukes for å forebygge smitte, gjenstår det å teste effekten av legemiddelet på menn.

