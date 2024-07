Biden ventet å gi detaljerte svar på hvorfor han trakk seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er gått tre døgn siden Biden kunngjorde i et åpent brev på X/Twitter at han trekker seg som Demokratenes presidentkandidat.

Han ga ingen grundig forklaring på hvorfor han trakk seg, men lovte at han ville komme tilbake til bakteppet for sin beslutning i en tale senere i uken. Onsdag kveld klokken 20 amerikansk tid (klokken 2 natt til torsdag norsk tid) holder han sin varslede tale, som ifølge nyhetsbyrået AFP er ventet å vare opp mot 10 minutter.

I forkant av talen har Biden opplyst at talen skal dreie seg om «veien videre og hvordan han planlegger å fullføre jobben for det amerikanske folket».

Flere republikanere har ment at Biden bør trekke seg umiddelbart som president og pekt på at dersom han ikke er skikket til å være presidentkandidat, er han heller ikke skikket til å lede landet nå.

Men Biden har gjort det klinkende klart at han akter å bli sittende ut perioden sin det halvåret han har igjen.

Flere amerikanske medier, deriblant nyhetskanalen PBS, tolker Bidens uttalelser som at han ønsker å gjennomføre så mye som mulig i den tiden han har igjen som president og at han tenker på sitt politiske ettermæle. Siden han kunngjorde at han trakk seg, har Biden av flere amerikanske medier blitt omtalt som en såkalt «lame duck»-president, altså en som fremdeles beholder tittelen, men som mangler reell makt.

Etter at Biden gjorde en svært dårlig figur i en TV-sendt debatt mot sin forgjenger og utfordrer Donald Trump i slutten av juni, havnet han i stadig økende press om å trekke seg fra valgkampen og la yngre krefter slippe til. Da han søndag trakk seg, pekte han umiddelbart på visepresident Kamala Harris, som på kort tid har fått bred støtte fra de aller fleste hold på venstresiden.

