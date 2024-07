Secret Service-sjefen går av etter Trump-attentatet

Det skjer dagen etter at Cheatle møtte i en høring i Kongressen, hvor hun nok en gang erkjente at sikkerheten sviktet den fatale dagen.

– Som direktør for USAs Secret Service tar jeg ansvaret for ethvert brudd på sikkerheten. Attentatet mot tidligere president Trump 13. juli er den mest alvorlige fiaskoen i Secret Service på flere tiår, sa Cheatle i høringen.

Trump slapp fra attentatet med en mindre skade på øret, mens en person i publikum ble drept. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

Politikerne har spurt seg hvordan det var mulig for attentatmannen å komme innen skuddhold av ekspresidenten under folkemøtet i Butler i Pennsylvania, og flere har krevd at Cheatle skulle trekke seg fra stillingen eller at president Joe Biden skulle gi henne sparken.

