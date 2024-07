Palestinske grupper sier de vil danne samlingsregjering for å styre Gaza

Til sammen 14 palestinske grupperinger, deriblant Hamas og Fatah, har de siste dagene deltatt i samtaler i Kinas hovedstad Beijing. Møtene har ifølge den kinesiske kringkasteren CCTV pågått siden søndag.

Grupperingene er enige om å opprette en midlertidig nasjonal forsoningsregjering knyttet til styringen av Gazastripen, opplyser den kinesiske utenriksministeren Wang Yi.

– I dag har vi undertegnet en avtale om nasjonal enhet, sier Hamas-toppen Musa Abu Marzuk.

Planen om en samlingsregjering bekreftes i en felles palestinsk uttalelse. Her står det imidlertid ikke konkret når eller hvordan regjeringen skal dannes.

Forsøk på gjenoppliving

Avtalen er det seneste grepet for å gjenopplive den stagnerte innsatsen for å få de rivaliserende palestinske grupperingene til å få på plass et felles styre på Vestbredden og Gazastripen.

Fatah leder den palestinske selvstyremyndigheten på deler av den okkuperte Vestbredden, med president Mahmoud Abbas i spissen. Gazastripen har siden 2007 vært kontrollert av islamistiske Hamas, som av USA, EU og flere andre land regnes som en terrororganisasjon.

Israels utenriksminister fordømmer samarbeidsplanene.

– Hamas og Fatah har signert en avtale i Kina om felles kontroll av Gaza etter krigen. I stedet for å for å avvise terrorister, så omfavner Mahmoud Abbas morderne og voldtektsmennene i Hamas, og han viser dermed sitt sanne ansikt, sier utenriksminister Israel Katz.

Vil knuse Hamas

Katz uttrykker imidlertid liten tro på at planene vil lykkes.

– I virkeligheten kommer ikke dette til å skje, fordi Hamas' styre vil bli knust, og Abbas vil måtte se på Gaza fra avstand.

Også gruppen Islamsk hellig krig (jihad), som kjemper sammen med Hamas i Gaza, har signert uttalelsen om samarbeidsavtalen.

Hamas og Fatah lovet først å avslutte rivaliseringen dem imellom i 2011, og det er gjort flere forsøk på danne forsoningsregjeringer. Men ingen av forsøkene har lyktes.

Israels krav

De siste månedene har Israel og Hamas forhandlet om en mulig våpenhvile, uten at dette så langt har ført fram. Uenigheter om hva som skal skje med Gazastripen etter krigen, er et av temaene som har skapt problemer i forhandlingene.

Et av Israels krav har vært at Hamas-regimet på Gazastripen må opphøre å eksistere. Israel har også avvist amerikanske oppfordringer om at den palestinske selvstyremyndigheten kan styre Gaza etter at krigen er over.

Men en forsoningsregjering kan være et forhandlingskort som et alternativ til Hamas' styre på Gaza, skriver nyhetsbyrået AP.

