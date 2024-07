Spanias statsminister skal avhøres i korrupsjonsetterforskning av ektefellen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyste en domstol i Madrid mandag. Avhøret skal finne sted 30. juni.

Sánchez er blitt innkalt som vitne som ledd i en innledende etterforskning av de angivelige lovbruddene som kona mistenkes for å ha begått. Saken ble vurdert henlagt av påtalemyndigheten, men en domstol avviste dette i juni.

Gómez ble mistenkt etter at en antikorrupsjonsorganisasjon med tilknytninger til ytre høyre anmeldte henne. Organisasjonen sa at anmeldelsen var basert på medieoppslag. De har tidligere anlagt en rekke mislykkede søksmål mot politikere.

Da etterforskningen ble kjent, sa statsminister Sanchez at han vurderte å trekke seg, men noen dager senere kunngjorde han likevel at han ble sittende. Tidligere i juli sa Sanchez til radiokanalen Cadena SER at han følte seg helt rolig fordi det «er ingenting å finne» i saken.

Han har også kalt etterforskningen for en svertekampanje som er ment å skade regjeringen.

