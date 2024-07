Seks skutt og drept på sykehjem i Kroatia

En mann tok seg inn i sykehjemmet og begynte å skyte rundt seg, skriver avisen Juntarnji. Blant de døde er fem beboere på sykehjemmet og en ansatt. Fem personer ble drept på stedet, mens en døde på sykehuset i etterkant av skytingen. Ytterligere seks personer er skadet, ifølge politiet.

Flere medier skriver at gjerningsmannen først løp fra åstedet, men at han kort tid senere ble pågrepet på en kafé like i nærheten. Politiet sier at mannen er «under politiovervåking», uten å gå nærmere inn på hva som ligger i dette.

Politiet har ennå ikke sagt noe om hva motivet bak handlingen kan være.

Den lokale fjernsynsstasjonen N1 sier at den antatte gjerningsmannen er født i 1973 og at han kjempet i krigen i Kroatia i perioden 1991–1995. Ifølge lokale medier skal en av de drepte beboerne være moren hans, som hadde bodd på hjemmet de siste ti årene.

Kroatias president Zoran Milanovic sier at hendelsen viser at det er behov for en strengere kontroll av våpeneierskap i landet. Mannen skal ha brukt et våpen som ikke var registrert. Det er mange våpen i private hjem i Kroatia siden uavhengighetskrigen i daværende Jugoslavia på 1990-tallet.

Daruvar er en spaby i kommunen Slavonia, et sted med 8.500 innbyggere.

