Israel vaksinerer soldater på grunn av polio-fare i Gaza

Det er funnet høye konsentrasjoner av poliovirus i vann i Gaza, der 90 prosent av innbyggerne nå lever som flyktninger i overfylte teltleirer der kloakk flyter mellom de provisoriske teltene.

Dette bekymrer den israelske hæren, som frykter at soldatene som opererer på Gazastripen skal bli smittet, skriver avisa Haaretz.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anser også at det nå er høy risiko for spredning av polio i Gaza, noe som kan få alvorlige følger for gravide og føre til misdannelser hos fostrene de bærer på.

Den israelske hæren oppfordrer landets soldater til å være nøye med den personlige hygienen i Gaza, samt på vakt mot symptomer på smitte.

Det understrekes også at soldatene bare må drikke medbrakt vann når de opererer på Gazastripen.

Store deler av helsevesenet i Gaza er lagt i grus i israelske angrep de siste ni månedene, og innbyggerne der må se langt etter poliovaksine.

