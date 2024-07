Europas ledere hyller Bidens innsats

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Støre omtaler Joe Biden som en av USAs mest markante politikere over flere tiår, og en president som har gjennomført flere viktige reformer.

– Jeg vil spesielt berømme ham for lederskapet hans i Nato og ser fram til å samarbeide med Biden som USAs president fram til slutten av januar neste år, sier Støre.

Han påpeker at det står respekt av beslutningen om at sette landet foran seg selv, slik Biden begrunner beslutningen om å tekke seg som presidentkandidat.

– Tett samarbeid

Tysklands statsminister Olaf Scholz sier Joe Biden i sitt presidentskap har oppnådd mye for sitt eget land, for Europa og for verde.

– Takket være ham er samarbeidet over Atlanteren tett, Nato er sterkt og USA en god og pålitelig partner for oss. Hans avgjørelse om å ikke stille igjen fortjener respekt, sier Scholz.

Britenes nyvalgte statsminister Keir Starmer nevner også respekt for avgjørelsen som viktig – men at han ser fram til å samarbeide perioden ut.

– Slik president Biden har gjort gjennom hele sin karriere, vet jeg at også denne beslutningen er tatt i den amerikanske folkets interesse, påpeker Starmer.

– Kanskje den vanskeligste beslutningen

Polens statsminister Donald Tusk, som fra 2014 til 2019 var EU-president, sier dette må ha vært en vanskelig da for Biden.

– Ofte har du tatt vanskelige avgjørelser som har gjort Polen, Amerika og verden tryggere, og demokratiet og friheten sterkere. Jeg vet at du ble ledet av de samme prinsippene da du kunngjorde denne beslutningen. Kanskje den vanskeligste i ditt liv, meddelte Tusk på X.

Fra den spanske statsministeren Pedro Sánchez får Biden også de beste skussmål. Han gir Bidens lederskap æren for at USA kom seg gjennom både økonomiske kriser og pandemi, og dertil det alvorlige angrepet på Capitol Hill.

– USA har vært et forbilde når det gjelder støtte til Ukraina gjennom Putins aggresjon mot landet, påpeker han.

Kreml følger nøye med

Kremls talsperson Dmitrij Peskov har også en kommentar til Bidens kunngjøring om å trekke seg som Demokratenes presidentkandidat:

– Valget er fortsatt fire måneder unna. Det er lang tid, og mye kan forandre seg. Vi må være tålmodige og følge nøye med. Vår førsteprioritet er den militære spesialoperasjonen, sier Peskov, med henvisning til krigen i Ukraina.

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet