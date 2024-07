Britisk eks-helseminister beklager svikt i pandemiforberedelsene

– Jeg beklager uten forbehold til de pårørende familiene. Det som skjedde med landet vårt under pandemien var en forferdelig tragedie, sa Hunt på BBC-programmet Sunday With Laura Kuenssberg.

Den offentlig nedsatte granskningen av håndteringen av koronapandemien i Storbritannia slo i sin rapport torsdag fast at regjeringen feilaktig trodde Storbritannia var blant de best forberedte i verden på pandemi. Beredskapsapparatet var innstilt på influensa, ikke covid-19. Dette var sterkt medvirkende til at viruset krevde over 200.000 liv i Storbritannia.

Hunt, som satt som helseminister i 2012-2018, innrømmet at han hadde vært del av gruppetenkningen som førte til at man ikke tenkte på andre typer pandemier enn influensa.

I tillegg oppfordret den konservative politikeren den nye Labour-regjeringen til å følge anbefalingene fra den 217 sider lange rapporten. Blant annet anbefaler man at det skal brukes flere eksterne eksperter fra utenfor det sentrale statsapparatet, nettopp for å unngå slik gruppetenkning som Hunt beskriver.

Dokumentet som ble lagt fram torsdag, er første del av flere. Statsminister Keir Starmer har sagt at det har topprioritet for hans regjering å vurdere hvordan man skal følge opp anbefalingene.

