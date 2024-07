Støre om ICJ-uttalelsen: – Svært alvorlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den internasjonale straffedomstolen (ICJ) er FNs øverste juridiske organ. Uttalelser derfra er ikke bindende, men de blir likevel tillagt stor vekt.

– Folkeretten er helt grunnleggende i det internasjonale samfunnet. At Den internasjonale domstolen slår fast at Israels okkupasjon på palestinske områder er folkerettsstridig og ulovlig, er derfor svært alvorlig, sier Støre i en uttalelse.

Han sier det «bekrefter grunnlaget for en mangeårig kritikk av okkupasjonen og bygging av bosetninger på okkupert land». Statsministeren sier også at han forventer at uttalelsen respekteres av israelske myndigheter, i likhet med utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Støre understreker at Norge støtter en tostatsløsning, og gjentar at Norge mener det må en våpenhvile til umiddelbart.

