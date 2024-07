– Hulk Hogan stjal showet

– Trump hadde en mildhet uten så mye av denne skarpe polariserende tonen han har blitt så kjent for. Talen var mindre konfronterende enn de har pleid å være, sier retorikkekspert og professor Kjell Terje Ringdal ved Høyskolen Kristiania til NTB.

– Men i det øyeblikket han beveger seg utenfor manus, da skjer det interessante: Den gamle Trump kommer fram med skarp kritikk mot Biden, som er uegnet til å styre landet, sier Ringdal.

I forkant av talen, som ble holdt natt til fredag norsk tid, var det knyttet spenning til hvordan Trump ville fremstå i det som var hans første tale siden attentatet forrige helg, hvor en kule sneiet Trumps hode og traff den øvre delen av øret hans.

Mener «nye Trump» ble oversolgt

Talen, som var en takketale for nominasjonen som presidentkandidat, varte i over halvannen time. Dermed er talen den lengste i sitt slag i amerikansk historie, skriver Politico.

Talen var altfor lang og usammenhengende, mener USA-ekspert og professor Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet. Han mener begrepet «Nye Trump» kan skrotes først som sist.

– Dette var ikke den forsonende talen vi ble lovet. Trump-teamet oversolgte totalt ideen om «nye Trump». Dette var jo tvert imot den Trump vi kjenner fra talløse folkemøter, bare mer lavmælt og egentlig kjedelig, sier han til NTB.

Han mener at talen hadde forutsetninger for å bli et høydepunkt dersom Trump hadde kuttet den ned og holdt seg til manus. Den ble i stedet et antiklimaks, mener Mjelde.

– Det var Hulk Hogan som stjal showet. Trump holdt en av de dårligste talene på landsmøtet. Jeg ble overrasket ut fra hva vi ble lovet på forhånd.

Kan ha hentet inn usikre velgere

Ringdal mener talen kan ha bidratt til å hente inn noen velgere som er usikre og ikke har bestemt seg.

– Det var en såkalt epideiktisk tale, som man fremfører blant venner i sosiale lag som for eksempel bursdager, 17. mai og lignende. Trump hentet fram felles verdier i salen, men det var kjente temaer vi kjenner fra før.

Ringdal bet seg særlig merke i selve fremtoningen til Trump.

– Han hadde en veldig interessant form, hvor han snakket i nærmest et lavt eventyraktig toneleie, i kontrast til for eksempel innsettelsestalen i 2016 hvor han var rasende. Her var han som en eventyrforteller som skildret, sier han.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt