«Project 2025» skremmer amerikanere – Trump hevder han ikke kjenner til det

President Joe Bidens valgkamp kaller prosjektet bevis på at Donald Trump vil innføre autoritær, høyreekstrem politikk om han vinner presidentvalget, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Trump selv nekter for at han kjenner til prosjektet. Dokumentet er skrevet av tenketanken Heritage Foundation i samarbeid med en rekke andre organisasjoner på amerikansk høyreside.

I praksis er imidlertid mange av Trumps nærmeste rådgivere og personer som trolig får plasser høyt i en eventuell Trump-administrasjon tungt inne i prosjektet. Blant annet sitter Russ Vought både i republikanernes programkomité og høyt oppe i Project 2025.

Vil la presidenten utnevne langt flere

Tenketankens 922 sider lange bok « Mandate for Leadership» ble publisert i april. Sentralt i prosjektet er en dramatisk omstrukturering av det føderale embetsverket i USA.

Presidentembetet skal få langt mer makt, og opptil 50.000 statlig ansatte kan få sparken – og bli erstattet av Trump-lojalister, skriver nyhetsbyrået AP.

Det høres kanskje tørt ut, men både jusseksperter og tidligere statsansatte kaller det en forløper til en langt mer autoritær stat, skriver faktasjekknettstedet Snopes.

Allerede i dag er det langt flere stillinger som utnevnes politisk i USA enn i Norge. Blant annet deles ofte ambassadørposter ut til folk som har donert penger til presidentens valgkamp.

De aller fleste føderalt ansatte får imidlertid jobben på grunn av sine faglige kvalifikasjoner, ikke de politiske.

Historisk parallell

Historisk sett har det ikke alltid vært slik. I USAs første hundre år var det svært vanlig at store deler av det føderale embetsverket ble skiftet ut med presidenten – ifølge Encyclopædia Britannica ble 31.000 postmestere skiftet ut på ett år.

Det skapte ikke overraskende utfordringer, og systemet ble endret av en serie reformer mot slutten av 1800-tallet.

Frykten for at statsansatte i større grad skal prioritere å oppfylle presidentens ønsker, framfor å opprettholde landets lover, var blant annet i sentrum for komikeren John Olivers gjennomgang av Project 2025 på hans program Last Week Tonight, et satireprogram som ofte inneholder alvorlige budskap.

Kristen nasjonalisme

Project 2025 favner imidlertid bredt. Blant annet foreslås det lovendringer som skal gjøre det ulovlig å sende abortpiller til stater der abort er forbudt, kriminalisere pornografi og avskaffe det føderale utdanningsdepartementet.

I tillegg ønsker prosjektet å fjerne en rekke klima- og miljøforskrifter og avskaffe en rekke ordninger som skal fremme mangfold i arbeidslivet – ordninger Project 2025 anser som ulovlige.

Politico har knyttet prosjektet til autoritær, kristen nasjonalisme, og avisa Boston Globe peker på at den foreslåtte politikken kan gå hardt ut over amerikanernes borgerrettigheter.

Forslag som kutt i finansieringen av klimaforskning og en lang rekke helsepolitiske tiltak, kraftig innstramming overfor udokumenterte innvandrere, bruk av militæret på amerikansk jord og andre punkter er også blitt fremhevet i amerikanske medier.

Akkurat hvor mange av prosjektets forslag Trump selv støtter, er litt mer uklart. Reuters skriver at han synes å være enig med noen, men ikke alle forslagene.

Han har blant annet støttet opp om at langt flere av de ansatte i føderalstaten bør kunne utnevnes av presidenten. Samtidig har han holdt kortene tett til brystet når det gjelder forslag som å begrense tilgangen til abortpiller.

– Burde skremme alle amerikanere

Project 2025 har eksistert i nærmere halvannet år, og Heritage Foundation har publisert lignende dokumenter siden Reagan-tiden på 1980-tallet – tidligere utgaver har blant annet fokusert mye på forsvarspolitikk.

De siste månedene har prosjektet imidlertid fått mye oppmerksomhet fra Joe Bidens valgkampteam. I deres øyne er Mandate for Leadership et symbol på hva som kommer til å skje med USA dersom Trump vinner presidentvalget.

– Project 2025 burde skremme alle amerikanere, sa Biden i en uttalelse 6. juli.

Få dager senere gikk han lengre og sa «Project 2025 kommer til å ødelegge Amerika.»

Republikanerne og Trumps valgkampteam svarer med at kun det republikanske partiprogrammet bør regnes som offisielt i valgkampen.

– Team Biden og Demokratene lyver fordi de ikke har noe annet å tilby det amerikanske folk, sa talspersonen Danielle Alvarez.

