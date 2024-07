J.D. Vance ber velgerne velge en ny vei

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vance gikk på talerstolen på landsmøtets tredje dag. Der tok han også formelt imot nominasjonen som Donald Trumps visepresident kandidat.

Talen var en anledning for landsmøtet, republikanerne og amerikanere flest til å bli kjent med den tidligere marininfanteristen, juristen, investoren og senatoren som kan bli nummer 2 i landets styre og stell de neste fire årene.

Vokste opp i småby

– Jeg vokste opp i en småby i Ohio der folk sier det de mener, bruker hendene til å bygge og helhjertet elsker Gud, familien, lokalsamfunnet og landet. Men det var også et sted som er blitt forkastet og glemt av den styrende klassen i Washington, sa Vance.

Han mener karrierepolitikere som president Joe Biden er ansvarlige for en handelspolitikk og for kriger som skader lokalsamfunn som hans.

– Donald Trumps visjon er enkel – vil ikke tjene Wall Street, vi vil stille opp for arbeidsfolk. Vi vil ikke importere utenlands arbeidskraft, men kjempe for amerikanske borgere, fortsatte visepresidentkandidaten og la til:

– Vi trenger en leder som stiller opp for amerikanske bedrifter, som kjemper for å få tilbake fabrikkene.

Hadde med seg mor

Han pekte også ut moren, som satt i salen og bivånet sønnens kometkarriere i politikken.

– Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle stå her i kveld, sa Vance. Det er gått mindre enn to år siden han fikk sitt første offentlige verv, som senator fra Ohio.

Han har også gått gjennom en forvandling fra å være en krass Trump-kritiker – og advart om at han kunne bli en amerikansk Hitler – til å bli en av ekspresidentens mest lojale forsvarere.

