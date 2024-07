Italiensk journalist får kjempebot for å ha gjort narr av statsministerens høyde

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Journalisten Giulia Cortese har også fått en bot på 14.000 kroner etter å ha vitset om Melonis høyde i en post på Twitter i oktober 2021.

Meloni, som ifølge italienske medier er rundt 1.60 høy, anmeldte Cortese for «bodyshaming» etter at de to kvinnene først hadde hatt en krass ordveksling i sosiale medier.

Det hele begynte med at Cortese la ut et manipulert bilde av den ytterliggående høyrepolitikeren der Italias tidligere fascist-leder Benito Mussolini tronet på et bilde i bakgrunnen.

Meloni ble rasende, og i krangelen som fulgte skrev Cortese at hun slett ikke var redd for den daværende opposisjonspolitikeren.

– Du er tross alt bare 1.20 høy, jeg kan knapt se deg, skrev hun.

Meloni sier at hun vil donere pengene hun er tilkjent til veldedige formål, men Cortese har fortsatt anledning til å anke dommen.

Det er ikke første gang Meloni saksøker journalister. I fjor ble forfatteren Roberto Saviano dømt til å betale en bot på nærmere 12.000 kroner pluss sakskostnader etter uttalelser han kom med om henne i et TV-program.

