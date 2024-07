Canadas utenriksminister på besøk til Kina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er den kinesiske utenriksministeren Wang Yi som har invitert Joly, heter det i en kunngjøring fra det kinesiske utenriksdepartementet.

Joly tiltrådte som utenriksminister i 2021, og dette er hennes første besøk til Kina. Hun hadde samtaler med Wang under sikkerhetskonferansen i München i februar.

Forholdet mellom de to landene har vært svært anstrengt de siste årene etter arrestasjonen av en kinesisk telekom-sjef som var etterlyst i USA. Kinesiske myndigheter svarte med å pågripe to canadiske statsborgere som ble siktet for spionasje.

Canada har dessuten anklaget Kina for å forsøke å påvirke valgene i 2019 og 2021. En offentlig nedsatt kommisjon gransker fortsatt disse anklagene. I fjor utviste Joly en kinesisk diplomat for skal ha forsøkt å trakassere en canadisk folkevalgt som hadde uttrykt seg sterkt kritisk om forholdene i Kina.

