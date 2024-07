Tyskland halverer sin militære støtte til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter flere ukers forhandlinger ble Tysklands budsjettforslag for neste år onsdag presentert – med en utgiftsside på drøyt 480 milliarder euro.

Koalisjonsregjeringen foreslår å redusere den militære støtten til Ukraina til 4 milliarder euro, som tilsvarer rundt 47 milliarder kroner etter dagens kurs. Det er en halvering fra 8 milliarder euro i 2024-budsjettet.

– Ukrainas finansiering er sikret i overskuelig framtid takket være lån fra G7-landene og europeiske verktøy, sa den tyske finansministeren Christian Lindner om beslutningen.

Budsjettet sendes til nasjonalforsamlingen for godkjenning før det skal vedtas i en avstemning som etter planen skal holdes i november. Budsjettet har foreløpig et gap på 17 milliarder euro mellom anslåtte utgifter og inntekter. Samtidig setter den tyske grunnloven grenser for hvor store låneopptak kan være, kjent som gjeldsbremsen.

Egentlig skulle budsjettet være klart allerede i mars, men det har blitt utsatt flere ganger på grunn av intern uenighet i koalisjonsregjeringen. Finansministeren beskriver årets budsjettforhandlinger som «særlig anspente».

