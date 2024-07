Trump og Vance varsler ny kurs i utenrikspolitikken

Donald Trump skapte usikkerhet i Europa med sin trussel om kutt i USAs støtte til Nato sist han var president.

Han vakte også oppsikt med sin tilsynelatende beundring for ledere som Vladimir Putin, Xi Jinping og Kim Jong-un, og han høstet internasjonal kritikk for beslutningen om å anerkjenne Israels folkerettsstridige okkupasjon av de syriske Golan-høydene og palestinske Øst-Jerusalem.

Onsdag er utenrikspolitikk tema under Republikanernes landsmøte i Milwaukee, noe omverdenen ventes å følge med spenning.

Trump har blant annet hevdet at han raskt kan få slutt på Russlands krigføring i Ukraina, og valget av J.D. Vance som visepresidentkandidat kan være en indikasjon på hvordan.

– Bryr meg ikke

– For å være ærlig så bryr jeg meg ikke om hva som skjer med Ukraina som land, sa Vance i april.

I likhet med andre Trump-tilhengere var senatoren fra Ohio en sterk motstander av støttepakken på 61 milliarder dollar til Ukraina som ble vedtatt etter flere måneders tautrekking i Kongressen tidligere i år.

Dersom Trump vinner valget i november, kan det derfor få følger for USAs videre militærstøtte, og det har skapt uro i Ukraina.

– Valget av Vance er et tydelig signal, sier den ukrainske politikeren Inna Sovsun til Financial Times. Hun sitter i landets nasjonalforsamling for det liberale partiet Holos.

President Volodymyr Zelenskyj forsøker på sin side å dempe bekymringen.

– Vi kommer til å samarbeide med Donald Trump dersom han blir president. Jeg er ikke bekymret for dette, sa han på en pressekonferanse tidligere i uka.

Europeisk uro

Vance mener i likhet med Trump også at USA i for stor grad har tatt regninga for europeiske lands sikkerhet og forsvar.

– Nato-landene kan ikke være USAs velferdsklienter, sa han i et intervju med Fox News i juni.

Under en tale på sikkerhetskonferansen i München tidligere i år understreket Vance at USA fra nå av må rette blikket østover til Asia der Kina truer USAs økonomiske hegemoni.

– USA må fokusere sterkere på Øst-Asia. Det er den delen av verden som kommer til å utgjøre framtida for amerikansk utenrikspolitikk de neste 40 årene. Europa må våkne opp og ta det inn over seg, sa han.

– Poenget er ikke at vi ønsker å forlate Europa. Poenget er at vi som land må fokusere på Øst-Asia, og at vi er avhengige av at våre europeiske allierte trapper opp forsvaret av Europa, sa han.

Taiwan

Også i Asia har uttalelser fra Trump og Vance den siste tiden skapt uro.

Taiwan må betale for sitt eget forsvar, sa Trump i et intervju med Bloomberg Businessweek denne uka.

– Jeg kjenner folkene der godt og respekterer dem veldig. De har tatt rundt 100 prosent av databrikkeproduksjonen. Jeg syns Taiwan bør betale oss for forsvaret, sa Trump.

– Vi er i grunnen som et forsikringsselskap. Taiwan gir oss ingenting, fortsatte han.

Taiwans utenriksdepartement ønsker ikke å kommentere Trumps uttalelse.

– Departementet har ingen kommentarer til kandidatenes uttalelser mens valgkampen i USA pågår, heter det.

Handelskrig

USA hadde under den kalde krigen militærbaser på Taiwan og en forsvarspakt med myndighetene på den kinesiske øya.

I 1979 brøt USA de offisielle båndene og anerkjente i stedet regjeringen i Beijing. Forsvarspakten ble også avsluttet.

USAs forhold til Taiwan har siden vært styrt av en amerikansk særlov som har gitt Washington anledning til å yte militærhjelp, men ikke til å komme Taiwan til unnsetning dersom de blir angrepet.

Trumps uttalelse om kutt i militærstøtten til Taiwan kan imidlertid ikke leses som direkte støtte til Kina.

Som president gikk han til handelskrig mot Beijing, og den akter han tilsynelatende å trappe opp dersom han vinner valget.

– Kinas vekst har gjort at USA har gått fra å være frihandelens fyrtårn og største forsvarer til å bli dens største motstander, konstaterte utenriksminister Espen Barth Eide i forrige måned.

