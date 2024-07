EU-domstol opprettholder kjennelse mot Tiktok

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

EUs datalov (DMA) pålegger digitale portvoktere å samhandle med rivaler og å la brukere selv få bestemme hvilke apper som skal forhåndsinstalleres eller avinstalleres på enheter.

Bytedance hevdet i sin anke at dette bidrar til å beskytte dominerende selskap fra nyere konkurrenter som Tiktok, noe EU-domstolen ikke er enig i.

Domstolen fastslår at Tiktok har blitt en svært stor aktør i EU siden lanseringen i 2018 og at kjennelsen som fastslår at det kinesiske selskapet er en såkalt portvokter, derfor står ved lag.

– Vi er skuffet denne avgjørelsen, sier Kjartan Sverdrup i Tiktok Norge, Sverige og Island.

– Tiktok er en utfordrer som tilbyr en plattform som sikrer konkurranse for etablerte aktører. Selv om vi nå skal evaluere hva vi skal gjøre videre, har vi allerede iverksatt tiltak for å overholde de relevante forpliktelsene til DMA i forkant av fristen i mars i fjor, opplyser han til NTB.

Lista over portvoktere eser stadig ut etter at DMA trådte i kraft i mars i år.

Sist ut var Apples iPadOS-system, som ble underlagt regelverket i april i år. Fra før er også Apple, Google-eier Alphabet, Amazon, Meta og Microsoft på lista.

DMA innebærer blant annet at selskapene ikke skal kunne hindre konkurrenter innen sitt område, de skal ikke ha lov til å spore brukere utenfor sin egen plattform uten godkjenning, og de skal heller ikke kunne gjøre det umulig å avinstallere visse apper eller programmer på smarttelefoner eller datamaskiner.

Bytedance har fortsatt anledning til å anke saken inn for EUs øverste domstol.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt