Zelenskyj vil ha Russland med på neste Ukraina-toppmøte

Etter at forsøkene på forhandlinger mellom Russland og Ukraina tidlig i krigen brøt sammen, har begge sider unngått direkte fredssamtaler.

Men titalls verdensledere har gitt uttrykk for støtte til å finne rettferdig løsning etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sist måned hadde kalt inn til et toppmøte i Sveits. Russland var ikke invitert til det møtet.

På en pressekonferanse i Kyiv etter forrige ukes Nato-toppmøte åpnet Zelenskyj for direkte samtaler med russerne.

– Jeg mener russiske representanter bør være med på et toppmøte nummer to, sa presidenten mens han snakket om forberedelsene til et oppfølgingsmøte med Ukrainas allierte. Han varslet separate møter om temaer som energi og matsikkerhet, som skal holdes i henholdsvis Qatar og Tyrkia, for et nytt toppmøte.

Zelenskyj sa at det også skal holdes møter i Canad om fangeutveksling og humanitære spørsmål.

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt

Positive til forhandlinger

En måling som ble publisert mandag, antyder at ukrainerne er positive til å forhandle med Russland. 43 prosent – et flertall av dem som har gjort seg opp en mening i saken – sier de er for forhandlinger, mens 35 prosent er imot. 21 prosent svarer at de ikke vet.

Målingen, som er utført av det anerkjente forskningsinstituttet Razumkov-senteret, viser at det særlig er folk sør og sentralt i landet som er positive til å starte offisielle forhandlinger. Henholdsvis 49 og 60 prosent sier ja til forhandlinger i de to regionene.

Trenger 25 Patriot-batterier

Zelenskyj gjentar samtidig at Ukraina har behov for 25 Patriot-luftvernsystemer for å sikre hele landet.

Han opplyste ikke hvor mange av disse luftvernsystemene som allerede er på plass.

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)