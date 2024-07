Tyskerne synes landet har gått tilbake etter Merkels avgang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En meningsmåling som YouGov har gjennomført, viser at 61 prosent av de spurte synes at landet klarer seg dårligere, mens 25 prosent synes at forholdene er omtrent som før.

YouGov spurte 2030 personer i perioden 28. juni til 3. juli. Utvalget skal være representativt for tyskere over 18 år og tar hensyn til alder, kjønn, religion, bruk av stemmerett, utdannelse og politisk tilhørighet.

De som mener at forholdene er blitt verre, legger en god del av skylden på dagens trepartikoalisjon som ledes av Merkels etterfølger Olaf Scholz. Rundt 15 prosent mener det skyldes eksterne faktorer.

Merkel ble Tysklands første kvinnelige statsminister i 2005. Hun satt i jobben i 16 år og feirer sin 70-årsdag onsdag.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt