Secret Service-sjef vil ikke trekke seg

– Jeg er direktør for Secret Service, og jeg må sørge for at vi gjennomfører en gransking, og at vi gir våre folk de ressursene de trenger, sier Kimberley Cheatle til ABC News.

Hun beskriver skytingen som uakseptabel.

En deltaker ved valgmøtene ble drept, og gjerningsmannen ble kort tid senere skutt og drept av politiet.

Secret Service er en føderal livvakt- og sikkerhetstjeneste, som blant annet har ansvaret for sittende og tidligere presidenter. President Joe Biden har også gitt ordre om vakthold rundt republikaneren Robert Kennedy, jr.

