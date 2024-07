Kina tilbyr seg å legge til rette for palestinsk forsoning

Utspillet kommer etter at ledelsen for Fatah mandag sa at det neste møtet mellom de to palestinske fraksjonene vil bli holdt i Beijing 20. og 21. juli.

Delegasjonen fra Hamas vil bli ledet av den politiske topplederen Ismail Haniyeh, som til vanlig bor i Qatar. Fatahs delegasjon vil bli ledet av nestleder Mahmud Alul, opplyser Fatah-kilder i Rammalah på Vestbredden.

Info kommer etter hvert

Under et pressemøte i Beijing tirsdag sa utenriksdepartementets talsmann Lin Jian at ytterligere informasjon vil bli gjort tilgjengelig på det «riktige» tidspunkt.

– Kina har alltid støttet alle parter i Palestina for å få til forsoning og enhet gjennom dialog og forhandlinger, sa talsmannen.

De to grupperingene på palestinsk side har vært rivaler siden Hamas kastet Fatah ut fra Gaza etter harde interne sammenstøt i kjølvannet av valget i 2006. Hamas fikk full kontroll over Gaza året etter og har hatt det siden, uten flere valg.

Delvis kontroll

Den mer sekulære Fatah-bevegelsen representerer palestinerne gjennom Den palestinske selvstyremyndigheten, et organ som delvis kontrollerer den okkuperte Vestbredden, og som er anerkjent internasjonalt som det palestinske folkets stemme.

Kina var vert for et møte mellom de to fraksjonene i april, men et oppfølgingsmøte i juni ble utsatt. Kina har posisjonert seg som en nøytral aktør i den israelsk-palestinske konflikten og snakket om en tostatsløsning, samtidig som forholdet til Israel blir opprettholdt.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt