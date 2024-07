Fingeravtrykk bekrefter at det var Jay Slater som ble funnet død på Tenerife

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Fingeravtrykket bekrefter at liket som er funnet på Tenerife, tilhører den savnede briten Jay Slater, heter det i en uttalelse fra en spansk domstol.

Ifølge domstolen tilsier skadene på den avdøde at han døde av et fall fra en fjellside. Slater forsvant i et fjellområde med krevende terreng. Han har vært savnet siden 17. juni, og det har pågått store leteaksjoner etter ham.

Spansk politi har funnet legitimasjon på avdøde som også bekrefter at det er Slater.

