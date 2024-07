Biden: – Det var feil å snakke om å sette en målskive på Trump

– Det var feil å bruke det ordet, sier Biden til NBC-intervjuer Lester Holt i et utdrag fra et TV-intervju mandag kveld.

Presidenten anklager samtidig Trump for å ha en langt mer opphissende retorikk og sier han vil rette oppmerksomheten mot «hva han sier».

– Reell trussel mot demokratiet

– Hvordan skal man snakke om en reell trussel mot demokratiet, når du har en president som snakker som han gjør? Skal du bare la være å si noe fordi noen kan komme til å hisse seg opp, sprø Biden retorisk.

Han sier videre at det ikke er han selv om bruker «den slags retorikk» – en henvisning til tidligere Trump-kommentarer om et blodbad dersom den republikanske kandidaten taper valget i november – eller har snakket om å ville være diktator på dag én.

Første del av intervjuet sendes litt etter midnatt norsk tid, før det sendes på nytt i sin helhet klokken 3 natt til tirsdag norsk tid.

– Vance er en Trump-klone

Intervjuet var planlagt før attentatet mot Trump i helgen, der en frivillig ble drept og den republikanske ekspresidenten fikk en skade på det ene øret. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

Mandag ble Trump formelt valgt som presidentkandidat på republikanernes landsmøte i Milwaukee. Der kunngjorde han at han får meg seg senator JD Vance som visepresidentkandidat.

– Vance er en Trump-klone i politiske saker. Jeg ser ikke forskjell på dem, sa Biden i en kort kommentar til mediene.

Føler seg trygg

I NBC-intervjuet sier Biden også at han ikke vet om skytingen på Trumps valgmøte i Pennsylvania har endret retningen for valget.

– Det vet ikke jeg, og det vet ikke du, sier presidenten.

Flere kommentatorer mente kort tid etter attentatet at det kunne være med å sikre valgseieren for Trump.

I intervjuet sier Biden også at han føler seg trygg med Secret Service. Livvakttjenesten har gått med på en uavhengig gransking av skytingen, som Secret Service-sjef Kimberly Cheatle beskriver som «uakseptabel». Hun sier samtidig at hun ikke har tenkt å trekke seg.

– Legitimt å spørre om alder

Den siste tiden har Biden kjempet i motbakke etter å ha gjort en svært dårlig figur i en TV-debatt mot Trump for et par uker siden. Mange av den sittende presidentens støttespillere, både i partiet og ellers, mener han er for gammel og har åpent bedt ham tre til side og la noen andre ta over valgkampen mot Trump.

Overfor Lester Holt erkjenner Biden at det er legitimt å stille spørsmål ved alderen hans. Samtidig legger han til at han mener den mentale skarpsindigheten hans er riktig så god.

– Jeg er gammel, men jeg er bare tre år eldre enn Trump, sier presidenten.

