Secret Service trapper opp sikkerhetstiltakene på republikanernes landsmøte

Det opplyser etterretningstjenesten øverste leder Kimberly Cheatle i en uttalelse som er offentliggjort på Secret Services egne nettsider. Samtidig opplyser hun at prosedyrene er blitt gjennomgått og styrket i kjølvannet av lørdagens attentat.

– Vi har også innført endringer til tidligere president Trumps sikkerhetsdetaljer siden lørdag for å for å sikre at han er beskyttet gjennom landsmøtet og resten av kampanjen, skriver Secret Service lederen.

Republikanernes landsmøte starter i Milwaukee mandag og varer fram til torsdag. Attentatet på Donald Trump natt til søndag har reist flere spørsmål om sikkerhetssvikt fra Secret Service, som gir tidligere president livstidsbeskyttelse.

