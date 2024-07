Lørdag kveld ble USAs presidentkandidat Donald Trump utsatt for et attentatforsøk under et valgkamparrangement i Butler, Pennsylvania. Trump overlevde, men en annen person ble drept og to ble kritisk såret.

20 år gamle Thomas Matthew Crooks har av FBI blitt utpekt som skytteren. Han ble selv skutt og drept av Secret Service-agenter på stedet.

Professor Hilmar Mjelde kaller skytingen et angrep på demokratiet.

– Trump er en av USAs viktigste mennesker og attentatmannen forsøkte å ta han ut av valget. Et mer direkte angrep på demokratiet får man ikke, sier han til Dagsavisen.

Et bilde for historiebøkene

Mjelde er tilknyttet Høgskolen på Vestlandet og har amerikansk politikk som et av sine spesialfelt. Han er overrasket over at Trump ikke har blitt utsatt for et så alvorlig attentatforsøk tidligere.

– Dette var nesten dømt til å skje. Opplevelsen av at mye står spill, tilstedeværelsen av ekstreme aktører, den politiske splittelsen og USAs historie med politiske attentater tilsa at noe slikt ville skje før eller siden, sier han.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, mener et alvorlig attentatforsøk mot Donald Trump var nesten dømt til å skje før eller senere. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

Han mener skuddene i Pennsylvania er et avgjørende øyeblikk i Trumps politiske karriere.

– Trumps standhaftige neve i luften vil bli stående som selve symbolet på hans politiske prosjekt. Jeg tror dette kan gjøre Trump til en slags nasjonalhelt i noen grad, sier professoren.

Mjelde tror helgens attentatforsøk vil få flere konsekvenser, ikke bare for sikkerhetsopplegget rundt Trump.

– Den politiske debatten vil bli en slags selvransakelse, men samtidig bli enda mer anklagende og opprivende. Dette er et nasjonalt traume for USA. Enda ett, etter drapet på George Floyd og kongresstormingen, sier han.

Et splittet USA

Professor Jørgen Bølstad ved Universitetet i Oslos Institutt for Statsvitenskap mener også at attentatforsøket mot Donald Trump er et viktig øyeblikk i den tidligere presidentens politiske karriere – og noe Trump kommer til å bruke for alt det er verdt.

– Når det skjer store katastrofer, uhell eller tragedier, er det vanlig at folk samler seg bak politiske ledere. Det er derfor naturlig å anta at støtten til Trump vil gå opp nå. Dette er noe han helt sikkert kommer til å bruke, for å vise at han er en tøff politiker som ikke vil gi seg, sier professoren til Dagsavisen.

Han mener videre at skuddene mot Trump er et godt eksempel på hvor splittet USA er i dag.

– Dette illustrerer hvor sterke følelser som er involvert i amerikansk politikk og hvor splittet det amerikanske folket er, sier Bølstad, som mener Trump har noe av skylden for at situasjonen har blitt slik.

– Noe av retorikken Trump har hatt de siste årene går på at bruk av vold mot meningsmotstandere er akseptabelt. Dette kan i verste fall senke terskelen for at folk tyr til politisk vold. Det skjedde allerede da hans første presidentperiode tok slutt, sier han og viser til stormingen av kongressen i 2021, som endte med tapet av fem menneskeliv.

6. januar 2021 stormet tusenvis av støttespillerne til ekspresident Donald Trump kongressen i Washington DC. Opptøyene ble i stor grad fremprovosert av Trump. (Jose Luis Magana/AP)

– Kunne blitt en slags martyr

Gjennom historien har fire sittende amerikanske presidenter blitt drept. Samtlige ble skutt. I tillegg har det skjedd en lang rekke attentatforsøk. Dette er det mest alvorlige forsøket mot Donald Trump.

I en melding på Donald Trumps Truth Social-konto står det at han ble truffet av en kule som gikk gjennom den øvre delen av hans høyre øre. I så fall var det trolig bare snakk om centimeter fra at skytingen kunne fått et fatalt utfall.

Professor Jørgen Bølstad tror Donald Trump kommer til å bruke attentatforsøket for alt det er verdt i valgkampen. (Mari Hult)

Dersom presidentkandidaten hadde blitt drept, ville det skapt store ringvirkninger fram mot det kommende valget, mener Mjelde.

– Det er jo bare flaks at Trump lever. Det kunne utløst en voldelig politisk konflikt slik vi tidligere har sett i Italia og Nord-Irland mellom 1960- og 1990-tallet, sier han.

Også Bølstad mener konsekvensene hadde blitt store, dersom Trump hadde blitt drept.

– Da kunne Trump blitt en slags martyr for den amerikanske høyresiden. Samtidig ville det endret den politiske historien drastisk. Vi vet ikke hvem som da ville ha endt opp som republikanernes kandidat og hvordan det ville ha påvirket valgresultatet, sier han.

Donald Trump skal ha blitt truffet av en kule i øret, men kom ellers fysisk uskadet fra attentatforsøket. (Evan Vucci/AP)

Tviler på valgeffekt

Professoren har politisk psykologi og valgatferd som noen av sine spesialfelt. Han er litt i tvil om hvilken effekt attentatforsøket vil ha for oppslutningen til Trump inn mot valget.

– Det er vanskelig å si. De amerikanske velgerne er så splittet fra før. Det er store forskjeller i hvordan de ulike velgergruppene reagerer på den samme informasjonen. De som allerede støtter Trump vil nok støtte ham mer, mens de som liker ham minst neppe vil gå over til hans side på grunn av dette. De som kan påvirkes mest er de som ikke har noen sterk partitilhørighet – og det er disse som i stor grad avgjør valgutfallet, sier han.

Bølstads kollega ved Universitetet i Oslo, professor Scott Gates, tror ikke at attentatforsøket vil påvirke valgresultatet.

– Landet er så polarisert, det er nesten ingen som er i tvil om hva de vil stemme. Hvis Trump hadde vært mer skadet kunne det kanskje gitt ham mer støtte, men jeg tror dette vil ha en marginal effekt på meningsmålingene, sier han til Dagsavisen.

---

Fakta om Donald Trump

* Født 14. juni 1946 i Queens i New York

* Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap

* Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania

* Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer, og ble etter hvert svært rik.

* Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

* Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte også å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

* I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

* Tapte valget i 2020 mot Joe Biden og har siden hevdet at valget ble stjålet fra ham.

* Tiltalt i en rekke saker, blant annet for forsøk på å omgjøre valgresultatet i Georgia i 2020.

* Ble nylig funnet skyldig i 34 brudd på regnskapsloven i forbindelse med utbetaling av såkalte hysjpenger til en pornoskuespiller.

* Blir denne uka formelt utpekt som Republikanernes presidentkandidat på partiets landsmøte i Milwaukee i Wisconsin

---

