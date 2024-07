Ni drept av bilbombe mot kafé i Mogadishu

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Litt over halv åtte norsk tid opplyser sikkerhetsmyndighetene at dødstallet har steget fra fem til ni. Lokale medier sier kafeen Top Coffee var smekkfull av folk som var kommet for å se finalen i fotball-EM.

En journalist fra nyhetsbyrået AFP, som var på stedet, sier politi og ambulanser raskt ble sendt til stedet. Bilder delt på nettet viser en stor ildkule og røyk som velter opp mot nattehimmelen over Mogadishu.

Den al-Qaida-tilknyttede jihadistgruppen al-Shabaab har gjennomført en rekker bombeangrep og andre angrep i Mogadishu og ellers i landet, men det er registrert få slike angrep de siste månedene.

Lørdag ble fem innsatte, som skal ha tilhørt al-Shabaab, og tre fangevoktere drept i en skuddveksling i forbindelse med et rømningsforsøk fra et fengsel i byen.

