Nepals nye statsminister tatt i ed

Oli er leder for Nepals kommunistiske parti, som er det nest største partiet i landet. Han ble tatt i ed etter at partiet hans dannet en koalisjonsregjering med et sentrum-venstre parti.

Dette skjer etter at tidligere statsministeren Pushpa Kamal Dahal ble tvunget til å gå av etter å ha tapt en mistillitsvotering i landets nasjonalforsamling fredag. Dahal var statsminister i 19 måneder.

Det er fjerde gang Oli tar på seg jobben som statsminister, etter at han ble valgt for første gang i 2015.

