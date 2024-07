Medlem av EU-parlamentet får fem dagers fri fra fengsel for å bli tatt i ed

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Beleri fikk mandag innvilget fem dagers soningsfri for å reise til Strasbourg for å bli tatt i ed som nyvalgt medlem av EU-parlamentet for Hellas.

Han soner for tiden en dom i Albania for valgsvindel.

Bilder i lokale albanske medier mandag viser Beleri som forlater fengselet i en diplomatbil fra den greske ambassaden. Han skal returnere til fengselet senest 20. juli.

Beleri ble pågrepet i mai i fjor i forbindelse med valgkampen sin for å bli ordfører i Himare i sørlige Albania. Han fikk flest stemmer, men ble aldri tatt i ed som følge av at han ble fengslet for valgfusk.

