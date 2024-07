Donald Trump er offisielt nominert som Republikanernes presidentkandidat

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Alt tydet på at Trump ville bli partiets kandidat, etter at han gikk seirende ut av nominasjonsvalgene. Han sikret støtte fra nærmere 2300 delegater, godt over det nødvendige antallet.

Landsmøtet foregår i basketball-arenaen Fiserv Forum i Milwaukee i Wisconsin. Det var knyttet størst spenning til Trumps valg av visepresident. Mandag kveld kunngjorde Trump at han har valgt J.D. Vance.

Drapsforsøket på den tidligere presidenten preger også landsmøtet. Trump ble skutt i øret under et valgkamparrangement i Pennsylvania i helgen.

Det er ventet at den tidligere presidenten, og nå formelt presidentkandidat for tredje valget på rad, vil tale til landsmøtet 18. juli.

