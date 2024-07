Biden sier «temperaturen må senkes» i politikken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi kan ikke falle inn på en vei med politisk vold. Det er ikke rom for slik vold i USA, og det er ingen unntak, sier Biden etter lørdagens attentat.

– Vi er naboer og venner, ikke fiender. Vi løser våre uenigheter ved valgurnene, fortsetter Biden og maner igjen til samhold:

– Ingenting er viktigere enn at vi står sammen.

Biden gjentar også at han er takknemlig for at Trump ikke ble alvorlig skadet.

Samtidig sier han at det er mye som står på spill i det kommende valget, og at han vil fortsatte å stå på for demokratiet og rettsstaten.

Demokratene har stanset sine politiske annonser og satt valgkampen på pause i noen dager etter drapsforsøket på Trump, men tirsdag skal presidenten gjenoppta valgkampen.

Litt før Biden holdt sin tale, ankom utfordrer og ekspresident Donald Trump Milwaukee, der Republikanerne holder landsmøte denne uken. På møtet skal Trump formelt velges til partiets kandidat til presidentvalget i november.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt