Hamas avviser at de trekker seg fra forhandlinger om våpenhvile i Gaza

Tidlig søndag morgen meldte nyhetsbyrået AFP at ikke-navngitte kilder i Hamas hevdet gruppen hadde brutt forhandlingene med Israel om våpenhvile på Gazastripen.

Senere søndag avviser imidlertid ledelsen i Hamas at dette er tilfelle.

Talsperson Jihad Taha sier ifølge nyhetsbyrået AP at «det er ingen tvil om at de grufulle massakrene vil påvirke forhandlingene », men la til at «meklernes innsats og anstrengelser fortsetter».

Forhandlinger mellom Israel og Hamas om en våpenhvile i Gaza har pågått i Doha i Qatar den siste tiden. Det har også pågått forhandlinger i Kairo med egyptiske meklere.

Leder overlevde

Angrepet lørdag skal ha vært rettet mot Mohammed Deif som er sjefen for den militære fløyen i Hamas, og hans stedfortreder Rafa Salama. I et massivt luftangrep ble minst 90 personer drept, deriblant mange barn.

Det israelske militæret IDF kunngjorde søndag at Salama var blitt drept. Han var også kommandør for Hamas sin Khan Younis-brigade. De sa derimot ikke noe om Deif hadde lidd samme skjebne.

Mohammed Deif har i årevis vært blant Israels mest ettersøkte personer og har levd i skjul.

Netanyahu erkjente

I etterkant av angrepet innrømmet Israels statsminister Benjamin Netanyahu at det ikke var sikkert at Deif var blitt truffet i angrepet. Hamas sa søndag at Deif ikke var rammet i angrepet og at han var ved god helse.

Hadde Deif mistet livet i angrepet ville det vært en fjær i hatten for de israelske lederne og et psykologisk nederlag for den militante gruppen. Netanyahu har uttalt at det er et mål for Israel å ta livet av alle Hamas-ledere og at ved å gjøre det vil det føre Hamas nærmere en avtale om våpenhvile.

Søndag roste Israels forsvarsminister Yoav Gallant pilotene som utførte angrepet. Han sa Hamas blir gradvis brutt ned og mister evnen til å bevæpne eller organisere seg, eller å ta seg av dem som blir såret.

Barn med grusomme skader

Minst 300 personer ble såret i angrepet lørdag og er med det ett av de mest omfattende siden krigsutbruddet 7. oktober i fjor. Angrepet lørdag har blitt kraftig kritisert av beboere i Gaza og hjelpearbeidere ved Nasser-sykehuset.

– Jeg var vitne til noen av de mest forferdelige scenene jeg har sett i løpet av mine ni måneder i Gaza. Jeg så småbarn som er dobbelt amputert, paralyserte barn ute av stand til å motta behandling og andre som er skilt fra foreldrene sine, sa FN-talsperson Scott Anderson i en uttalelse søndag.

Han sa videre at restriksjoner på humanitær hjelp til Gaza hindrer innsatsen for å gi nødvendig medisinsk og annen omsorg.

Søndag ble minst 13 palestinere til drept da israelske styrker gikk til angrep ved porten til en skole i Nuseirat sentralt i Gaza. Ifølge en uttalelse fra Israels militære dreide angrepet seg om ta Hamas-krigere som opererte i skjul av skolen som er drevet av FNs kontoret for palestinske flyktninger.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt