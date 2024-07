Nord-Korea kaller Nato trussel mot verdensfreden

– Washington-toppmøtets erklæring, som ble kokt i hop og lagt fram 10. juli, bare viser at USA og Nato, redusert til et verktøy for USAs konfrontasjon, utgjør den alvorligste trusselen mot global fred og sikkerhet, står det i en uttalelse fra en talsperson for Nord-Koreas utenriksdepartement og som er gjengitt av landets statlige nyhetsbyrå KCNA.

På Nato-toppmøtet understreket medlemmene i forsvarsalliansen fortsatt støtte til Ukraina, og i slutterklæringen kritiseres Kina for å støtte Russland i krigen.

I lørdagens uttalelse kritiserer Pyongyang videre Nato for å øke samarbeidet med asiatiske land, blant dem Sør-Korea og Japan. Dette utgjør en alvorlig trussel mot regional fred, medfører en ekstrem forverring av sikkerhetssituasjonen og utløser globalt våpenkappløp, mener Nord-Korea.

I slutterklæringen fra Nato-toppmøtet oppfordrer alliansen Kina til å gjøre slutt på all materiell og politisk støtte til Russlands krig mot Ukraina. Nato anklager også Iran og Nord-Korea for å bidra til Russlands krig ved å skaffe direkte militærstøtte til Moskva.

