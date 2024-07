Jakten på Frankrikes neste statsminister fortsetter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Allerede dagen etter valget på fransk nasjonalsamling sa sittende statsminister Gabriel Attal at han ville gå av. Men president Emmanuel Macron ba han bli ved posten inntil videre. Valget ga ikke flertall for noen av blokkene, og det er fremdeles uvisst hvem som kan danne regjering.

Det er Macrons ansvar å peke på en ny statsminister, og en ny regjering må overleve et tillitsvotum i nasjonalforsamlingen. Når eller hvem Macron skal peke på, sier derimot den franske grunnloven ingenting om.

Kan fortsette til etter OL

Macron kan komme til å peke på en ny statsminister neste uke, da det nyvalgte parlamentet åpner.

En annen mulighet er at Macron ber Attal fortsette fram til etter OL i Paris, som begynner 26. juli. Da vil også den venstrevridde blokken Ny folkefront (NFP) få mer tid til å enes om en kandidat. NFP ble størst i det franske valget, foran Macrons allianse Ensemble. Ytre høyrepartiet Nasjonal samling (RN) fikk tredje flest mandater.

Sentrumspolitikeren Macron har avvist en regjering med både venstreradikale (LFI) og RN. Onsdag denne uken ba han nasjonalforsamlingen finne «en bred koalisjon».

Flere mulige kandidater

Et viktig spørsmål er hvem NFP vil fremme som kandidat. Blokken består av både LFI, De grønne, Kommunistpartiet og Sosialistpartiet.

En fersk kandidat til å bli statsminister er nå kommunisten Huguette Bello (73), ifølge nyhetsbyrået AFP. Hun satt tidligere i nasjonalforsamlingen og har støtte fra både LFI og De grønne, i tillegg til sitt eget kommunistparti.

Sosialistpartiet vil derimot heller ha sin partileder Olivier Faure som ny statsminister. Ifølge Financial Times er også De grønnes partileder Marine Tondelier en god kandidat til vervet.

Yre høyrepartiet lå best an etter første valgrunde, men etter andre runde var altså fasiten en tredjeplass. Enkelte i partiet har nå foreslått at en teknokratregjering vil være den beste løsningen.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt