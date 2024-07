En av dommene mot Imran Khan opphevet – forblir likevel fengslet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I februar ble Khan og hans kone dømt til sju år i fengsel for ulovlig ekteskap. Denne dommen er nå opphevet, sier Khans advokat.

Khan forblir likevel fengslet. Han ble nemlig dømt til ti år fengsel for korrupsjon i januar i år.

Den tidligere statsministeren og cricket-stjernen hevder at han er utsatt for en politisk heksejakt fra landets mektige militære. En arbeidsgruppe i FN har tidligere gått ut og krevd at Khan settes fri umiddelbart.

