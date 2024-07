Trump ber om at kjennelsen i hysjpengesaken oppheves

– Juryens kjennelse må fravikes og tiltalen avvises, sier tidligere president Donald Trumps advokater ifølge rettsdokumenter i New York.

Advokatene ber New York-dommer Juan Merchan ta hensyn til høyesterettsavgjørelsen tidligere denne måneden om at presidenter har absolutt immunitet i offisielle handlinger.

Straffeutmålingen mot Trump, som forventes å bli formelt utnevnt som det republikanske partiets presidentkandidat neste uke, skulle opprinnelig ha kommet torsdag. Men etter høyesterettsavgjørelsen utsatte Merchan straffutmålingen til september.

Trump ble i en domstol i New York mai kjent skyldig i for 34 tilfeller av forfalskning av forretningsdokumenter for å dekke over utbetalinger til pornostjernen Stormy Daniels, som påsto at hun hadde et seksuelt forhold til den tidligere presidenten.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt