OSSE-ansatt dømt til 14 års fengsel for spionasje i Russland

Det er en russiskstyrt domstol i det ukrainske fylket Donetsk som har avsagt dommen.

Mannen ble først siktet for å ha spionert på uspesifiserte utenlandske etterretningsbyråer, sier Russlands påtalemyndighet fredag.

OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) skriver på X at deres ledere utvetydig fordømmer den russiske dommen og ber om løslatelse av både den dømte og to andre tidligere OSSE-ansatte som ble fengslet av Russland for forræderi i 2022.

Både Russland og Ukraina er medlemmer av OSSE. Mellom 2014 og 2022 fikk ansatte i oppgave å overvåke en rekke skjøre våpenhvileavtaler mellom ukrainske styrker og russiskstøttede separatister. De ble raskt kalt tilbake etter fullskalainvasjonen av Ukraina i februar 2022.

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)