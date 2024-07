Kina advarer Nato etter Ukraina-anklager

– Nato bør slutte med å hausse opp den såkalte Kina-trusselen og provoserende konfrontasjon og rivalisering, og i stedet gjøre mer for å bidra til verdensfred og stabilitet, sier en talsmann for Kinas delegasjon til EU.

Uttalelsen torsdag kom dagen etter at Nato-toppmøtet presenterte sin slutterklæring, der alliansen sier at Kinas samarbeid med Russland bidrar til å forlenge Ukraina-krigen.

Kina kan ikke gjøre dette uten konsekvenser for landets interesser og renommé, står det. Nato-sjef Jens Stoltenberg sier dette er det sterkeste budskapet Nato noen gang har sendt til Kina. Han ville onsdag ikke gå i detalj på hvilke konsekvenser eller tiltak det kan bli snakk om.

– Kald krig-mentalitet

Den kinesiske delegasjonen til EU slår tilbake og sier slutterklæringen er «full av kald krig-mentalitet og krigersk retorikk».

– Det er kjent overfor alle at Kina ikke har skapt Ukraina-krisen. Kinas ståsted i Ukraina er åpen og ærlig, står det i den kinesiske uttalelsen.

Kina har ikke villet fordømme Russlands invasjon i Ukraina. Siden har samarbeidet mellom Moskva og Beijing økt.

– Kinas ståsted i Ukraina-saken går ut på å fremme fredssamtaler og en politisk løsning, noe som er bredt anerkjent og tatt vel imot av verdenssamfunnet, sier talspersonen i uttalelsen.

For over ett år siden presenterte Beijing en tolv punkters plan som kinesiske myndigheter mener kan bidra til en løsning. Planen fikk lunken respons både i Russland og Ukraina.

Nato-kritikk

Kina har på sin side gjentatte ganger langet ut mot Nato-kritikk av landet, og Beijing har advart Nato mot å utvide tilstedeværelsen i Stillehavsregionen.

På Nato-toppmøtet i Washington denne uken har Japan, Sør-Korea, New Zealand og Australia vært gjester. Hensikten er å styrke båndene med en sikkerhetsallianse mellom Nato og disse landene, som følge av bekymringer rundt Kinas fremferd i Sørkinahavet.

– Vi motsetter oss at Nato handler utenfor rammen som regional forsvarsallianse ved at Nato plasserer seg selv i Stillehavsregionen for å oppfordre til konfrontasjon og rivalisering, splittelse av velstand og stabilitet i denne regionen, sa en talsperson for Kinas utenriksdepartement onsdag.

